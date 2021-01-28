Жить по-новому

Итоги работы любой отрасли в прошедшем 2020 году невозможно рассматривать кроме как сквозь призму пандемии. Но даже если бы в нашу страну не нагрянул COVID-19, ушедший год с точки зрения отечественного законотворчества вошел в историю как знаковый, если не краеугольный. Речь, конечно, идет о более чем 200 поправках в Конституцию страны, внесенных в режиме спецоперации, а не после обстоятельного обсуждения в обществе и среде специалистов.

В данном приложении декан юридического факультета СПбГУ, специалист по конституционному праву и член президентской рабочей группы по обсуждению поправок в Основной закон Сергей Белов рассказывает о культуре и традиции отношения к Конституции, о том, как часто можно вносить в нее поправки, и о России как правопреемнице СССР. По его мнению, изменения в Конституцию определяются скоростью развития нашего общества.

Также в данном приложении мы попросили юристов отметить как отрицательные, так и положительные результаты работы во время эпидемии. Управляющий партнер юридической фирмы «Дювернуа Лигал» Егор Носков среди минусов ушедшего года отмечает продолжающееся с 2014 года сокращение частного бизнеса. «Для юридической отрасли время неплохое, работы достаточно, но это не та деятельность, которой хотелось бы заниматься. Здесь юристов можно сравнить с врачами, которые наверняка не получают большого удовольствия от работы в хосписе»,— считает он. Среди плюсов работы на удаленке юристы в первую очередь отмечают ускорившуюся цифровизацию судопроизводства и существенный сдвиг в досудебном урегулировании конфликтных ситуаций. «Если раньше две стороны, не договорившись за пять минут, решительно шли в суд, то сегодня пришло осознание, что нужно садиться за стол переговоров и достигать соглашения, которое устроит всех»,— отмечает управляющий партнер бюро юридических стратегий Legal to Business Светлана Гузь.

Андрей Ершов, редактор Business Guide «Юридические итоги года»