Из больниц Москвы отпустили всех 29 пострадавших на акции

В приемные отделения столичных больниц были доставлены 29 человек с несанкционированных митингов 23 января. Всем была оказана необходимая медицинская помощь, сообщили в департаменте здравоохранения Москвы. Сейчас они отпущены из больниц.

«Дальнейшее стационарное лечение никому не потребовалось. Никого из указанных лиц в настоящее время в больницах нет»,— заявили в департаменте. Там напомнили, что, по данным приложения «Социальный мониторинг», на несанкционированной акции на Пушкинской площади находились 19 человек, зараженных коронавирусом.

В субботу, 23 января, по всей России прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В Москве на Пушкинскую площадь вышли, по личным наблюдениям координаторов «Белого счетчика», более 15 тыс. человек — полиция днем сообщала о 4 тыс. человек.

По данным «ОВД-Инфо», всего на акциях были задержаны 3435 человек. Из них в Москве — 1360.

Подробнее об акциях читайте в публикации “Ъ” «Куда вы все идете? Чего вы все хотите?»