В Волгограде 19 человек оштрафовали за участие в акциях в поддержку Навального

В Волгограде 19 человек привлекли административной ответственности из-за участия в несогласованной массовой акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, сообщает объединенная пресс-служба судов области. Центральный районный суд города назначил им штраф 10 тыс. руб. по статье о нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ст. 20.2 КоАП).

Постановления еще не вступили в законную силу и могут быть обжалованы. Всего в суд поступило 21 дело об участии в несогласованной акции, по двум материалам рассмотрение дел отложено.

«ОВД-Инфо» сообщает только о 19 задержанных в Волгограде. По информации «Медиазоны», акция в поддержку господина Навального началась вчера в 14:00 в районе сквера Симбирцева. По оценке Telegram-канала «NEXTA Live», акция стала самой масштабной для города за последние 10 лет. Штаб Алексея Навального в Волгограде в Twitter сообщал, что протестующих задерживали в том числе люди в штатском.

Акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России в субботу, 23 января. По данным «ОВД-Инфо», всего на акциях были задержаны 3435 человек. Из них 1360 — в Москве, 523 — в Петербурге.

О протестах читайте в публикации “Ъ” «"Куда вы все идете? Чего вы все хотите?"»

Марина Ковалёва, Саратов