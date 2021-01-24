Правозащитники насчитали 131 задержанного на протестных акциях в Минске

В Минске на протестных демонстрациях «Цепи солидарности» задержали 131 человека, подсчитал правозащитный центр «Весна». Кроме манифестантов были задержаны активисты «Еды вместо бомб», которые раздавали еду бедным в Михайловском сквере. Белорусов, которые пришли получить еду, также задержали, пишут правозащитники.

Помимо Минска одного человека задержали в Молодечно, более 10 — в Бресте, не менее шести — в Гродно.

Протестные акции в Белоруссии продолжаются с августа 2020 года, когда в республике прошли президентские выборы. ЦИК объявил победителем Александра Лукашенко. Оппозиция считает, что победу одержала Светлана Тихановская.