Апелляция подтвердила отказ во взыскании убытков на 1,6 млрд рублей с «Южуралзолота»

Седьмой арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Кемеровской области, отказавшего Федеральной налоговой службе в солидарном взыскании убытков в размере 1,6 млрд руб. с группы компаний «Южуралзолото» по делу о банкротстве ООО «Шахта им. Дзержинского». Резолютивная часть постановления опубликована в картотеке арбитражных дел.

ФНС России летом 2020 года в рамках дела о банкротстве ООО «Шахта им. Дзержинского» ( Прокопьевск Кемеровской области) направила заявление о привлечении в качестве соответчиков предприятий ООО «МелТЭК», ООО «Энергия-НК», АО «Южуралзолото группа компаний», ООО «Управляющая компания ЮГК», а также физических лиц, и взыскании с них солидарно убытков на сумму около 1,6 млрд руб. Позднее суд ввел обеспечительные меры в отношении их имущества и счетов. Но 23 ноября 2020 года Арбитражный суд Кемеровской области отказал ФНС в удовлетворении требований. Суд посчитал недоказанными основания для привлечения компаний и физлиц в качестве соответчиков для взыскании убытков. В частности, в определении суда указано, что установленные в ходе налоговой проверки обстоятельства не свидетельствуют о причинении убытков шахте им. Дзержинского. Кроме того, не доказано наличие у соответчиков возможности влиять на принимаемые предприятием решения. ФНС обжаловала это решение, однако суд апелляционной инстанции оставил определение без изменений. Таким образом, оно вступило в законную силу, что дает основания для снятия обеспечительных мер, сообщает пресс-служба АО «Южуралзолото группа компаний».