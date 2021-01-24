Весной 2021 года в горах Адыгеи высадят 2,5 тысячи саженцев краснокнижного самшита

Весной 2021 года в горах Адыгеи высадят порядка 2,5 тыс. саженцев самшита колхидского, которые вырастили в питомнике Апшеронского лесохозяйственного техникума, сообщила ТАСС координатор лесных проектов отделения WWF России «Российский Кавказ» Елена Черкасова. Под посадку реликтового растения выбран участок леса площадью 150 га в долине реки Цицы.

Отмечается, что это первая партия саженцев самшита, выращенных студентами из черенков в рамках проекта по сохранению генофонда растения.

Как отмечают в WWF России, самшит колхидский занесен в Красную книгу России, растет только на Кавказе. Сейчас он находится под угрозой полного исчезновения из-за нашествия бабочки – самшитовой огневки. Вредителя завезли в Россию на посадочном материале самшита другого вида во время подготовки к Олимпийским играм в Сочи. Для сохранения единственного участка самшита в горах Адыгеи экологи, ученые и власти республики реализуют проект по сохранению природных насаждений.

Сейчас самшитовая огневка в долине реки Цицы не обнаруживается. Специалисты считают, что она находится либо в регрессии, либо нашелся естественный враг.

Как писал "Ъ-Кубань", сотрудники ФГБУ «Сочинский национальный парк» высадили 3 тыс. саженцев на территории Лазаревского, Марьинского и Нижне-Сочинского лесничеств в рамках второго этапа программы восстановления популяции самшита колхидского, пострадавшего в результате поражения бабочкой-огневкой, завезенной на курорт в период подготовки к Олимпиаде 2014 года. Всего в рамках программы до конца 2020 года планируется высадить более 20,5 тысяч саженцев самшита на территории 12 лесничеств ФГБУ «Сочинский национальный парк».

Наталья Решетняк