Два человека спасены при пожаре в многоэтажке в Краснодаре

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Жильцов десятиэтажного жилого дома эвакуировали в Краснодаре из-за пожара. Как сообщили в пресс-службе краевого МЧС, сообщение о возгорании в жилом доме на улице Черкасская поступило 23 января в 23.24. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение в квартире на 10 этаже дома. Площадь пожара составила 30 кв.м.

На тушение пожара было подано два ствола «Дельта», два звена газодымозащитной службы (ГДЗС), всего задействовано 22 человека личного состава и семь единиц техники.

В 23.46 пожар удалось локализовать, в 00.27 ликвидировать.

«Эвакуировано 20 человек, спасено два человека. Есть пострадавшие», - сообщили в МЧС.

Как писал "Ъ-Кубань", 22 января во время пожара на цветочном рынке в Краснодаре один человек погиб, двое госпитализированы.

Наталья Решетняк