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Пожар на цветочном рынке Краснодара ликвидирован

В 21.56 пожар на цветочном рынке Краснодара ликвидирован, сообщил начальник пресс-службы Главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю Никита Гавриляк. Площадь возгорания составила 150 кв. м.

Как писал "Ъ-Кубань",  сигнал о пожаре поступил 22 января в 20.26. Огонь вспыхнул в торговом помещении на пересечении улиц 40 лет Победы и Владислава Посадского. По этому адресу располагается цветочный рынок. С места ЧП эвакуировали 100 человек.

По предварительным данным оперативных источников, в результате происшествия один человек погиб, двое госпитализированы. 

На месте работают сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю для установления причин возгорания.

В социальных сетях появилось видео взрыва в одном из торговых павильонов.

Наталья Решетняк


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