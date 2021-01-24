Пакистан одобрил применение вакцины «Спутник V»

Профильный регулятор Пакистана разрешил в стране экстренное применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает пакистанская газета Dawn. Также в стране разрешено экстренное использование вакцины AstraZeneca.

«На заседании, проведенном регистрационным советом Управления по регулированию лекарственных средств Пакистана (Drug Regulatory Authority of Pakistan, DRAP), еще одна вакцина получила разрешение на применение в экстренных случаях, эта вакцина была разработана при поддержке Российского фонда прямых инвестиций»,— сообщил официальный представитель пакистанского правительства, его имя не уточняется.

Вакцина «Спутник V» также получила одобрение регуляторов в Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации препарата в ЕС.

О начале регистрации российской вакцины в странах ЕС — в материале “Ъ” «"Спутник V" наводит мосты с Евросоюзом».