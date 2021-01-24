Главные анонсы 25–31 января

25 января, понедельник
В Брюсселе (Бельгия) главы МИД стран Евросоюза обсудят ситуацию вокруг российского оппозиционера Алексея Навального.
В Страсбурге (Франция) стартует пленарная сессия ПАСЕ при участии депутатов Госдумы.
В Вашингтоне (США) спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси передаст Сенату положения об импичменте Дональда Трампа.
В России отметят День студенчества (Татьянин день).
26 января, вторник
В Москве пройдут переговоры глав МИД России и Ирана Сергея Лаврова и Мохаммада Джавада Зарифа.
27 января, среда
В Москве на пленарном заседании Совета федерации состоится «правительственный час» с участием министра просвещения России Сергея Кравцова.
В режиме видеоконференции запланирована встреча политических советников «нормандской четверки».
В режиме видеоконференции профильные комитеты Госдумы и Бундестага обсудят развитие энергетики и проект «Северный поток-2».
Россия возобновит авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром.
28 января, четверг
В Москве пройдет совещание вице-премьера РФ Александра Новака с нефтяными компаниями, ФАС и Минэнерго по ситуации на топливном рынке.
В Москве Мосгорсуд приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении депутата Госдумы Вадима Белоусова, обвиняемого во взяточничестве.
В Бишкеке состоится инаугурация избранного президента Киргизии Садыра Жапарова.
29 января, пятница
В Москве Арбитражный суд рассмотрит иск Минобороны о взыскании около 49,7 млрд руб. с Объединенной авиастроительной корпорации.
В Москве Басманный суд рассмотрит иск Генпрокуратуры об изъятии имущества бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля.
В Анкаре (Турция) ожидается заседание по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова, на котором может быть объявлен приговор.
30 января, суббота
В Венеции (Италия) начнется ежегодный городской карнавал.
31 января, воскресенье
На портале госуслуг появится форма для записи на вакцинацию от коронавируса.