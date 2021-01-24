Главные анонсы 25–31 января

25 января, понедельник

В Брюсселе (Бельгия) главы МИД стран Евросоюза обсудят ситуацию вокруг российского оппозиционера Алексея Навального.

В Страсбурге (Франция) стартует пленарная сессия ПАСЕ при участии депутатов Госдумы.

В Вашингтоне (США) спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси передаст Сенату положения об импичменте Дональда Трампа.

В России отметят День студенчества (Татьянин день).

26 января, вторник

В Москве пройдут переговоры глав МИД России и Ирана Сергея Лаврова и Мохаммада Джавада Зарифа.

27 января, среда

В Москве на пленарном заседании Совета федерации состоится «правительственный час» с участием министра просвещения России Сергея Кравцова.

В режиме видеоконференции запланирована встреча политических советников «нормандской четверки».

В режиме видеоконференции профильные комитеты Госдумы и Бундестага обсудят развитие энергетики и проект «Северный поток-2».

Россия возобновит авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром.

28 января, четверг

В Москве пройдет совещание вице-премьера РФ Александра Новака с нефтяными компаниями, ФАС и Минэнерго по ситуации на топливном рынке.

В Москве Мосгорсуд приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении депутата Госдумы Вадима Белоусова, обвиняемого во взяточничестве.

В Бишкеке состоится инаугурация избранного президента Киргизии Садыра Жапарова.

29 января, пятница

В Москве Арбитражный суд рассмотрит иск Минобороны о взыскании около 49,7 млрд руб. с Объединенной авиастроительной корпорации.

В Москве Басманный суд рассмотрит иск Генпрокуратуры об изъятии имущества бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля.

В Анкаре (Турция) ожидается заседание по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова, на котором может быть объявлен приговор.

30 января, суббота

В Венеции (Италия) начнется ежегодный городской карнавал.

31 января, воскресенье

На портале госуслуг появится форма для записи на вакцинацию от коронавируса.