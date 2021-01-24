Власти в США отклонили идею назвать аэропорт у резиденции Трампа в его честь

Комиссия округа Палм-Бич (Флорида, США), где располагается резиденция бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, не будет поддерживать инициативу по переименованию международного аэропорта Палм-Бич в честь господина Трампа, сообщили газете South Florida Sun Sentinel большинство членов комиссии.

Предложение о переименовании аэропорта, по сообщению South Florida Sun Sentinel, поступило от вице-председателя отделения Республиканской партии во Флориде Кристиана Зиглера, входящего в комиссию округа Сарасота. Член комиссии округа Палм-Бич Мелисса Маккинлей сообщила газете, что господину Зиглеру «стоит заняться переименованиями в своем округе, а не в нашем».

Издание отмечает, что обычно после отставки президентов США законодатели выступают с инициативами по переименованию топонимов. Единственным конгрессменом, выступившим с подобным предложением после окончания президентского срока, стал республиканец от Флорида Энтони Сабатини. Он предложил назвать в честь Дональда Трампа участок федеральной трассы 27 во Флориде.

20 января господин Трамп покинул Белый дом до инаугурации Джо Байдена и улетел в резиденцию во Флориде. До этого Палата представителей США объявила ему импичмент из-за атаки его сторонников на здание Конгресса. В случае признания господина Трампа виновным ему может быть запрещено занимать руководящие государственные должности.

Подробнее об импичменте — в материале “Ъ” «До свидания, Дональд».