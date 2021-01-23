СБУ заявила о разоблачении российского агента по прозвищу Джигурда

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о разоблачении «агента спецслужб РФ» из Херсонской области, у которого был псевдоним «Джигурда». Он якобы занимался дестабилизацией ситуации в стране.

«Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность жителя Херсонской области, который входит в агентурный аппарат ФСБ РФ и аффилированное с ним так называемое "МГБ (министерство госбезопасности.—“Ъ”) ЛНР". В январе 2021 года через закрытый канал связи агент за денежное вознаграждение получил от кураторов задание способствовать распространению искусственно спровоцированных массовых протестов и, в частности, так называемого "тарифного майдана"»,— утверждается в сообщении.

СБУ утверждает, что мужчина возглавлял одну из пророссийских партий. Он по указанию ФСБ якобы собирал информацию о кризисных явлениях в социально-экономической сфере, которую можно было бы использовать для формирования протестных настроений. В феврале 2020 года «фигурант» встречался в Симферополе с высокопоставленными лицами, в частности главой Крыма Сергеем Аксеновым. Во время визита в Луганск в марте того же года его завербовали в агенты, и мужчине дали псевдоним «Джигурда».

Сейчас ведется досудебное следствие по ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).