Ученики одной из школ Краснодарского края жалуются на пищевое расстройство

В Краснодарском крае следователи выясняют обстоятельства массового обращения в больницу школьников, сообщает следственное управление СКР по Краснодарскому краю в Instagram.

В Крымском районе более трех десятков учеников с первого по 11-й класс местной общеобразовательной школы обратились в больницу с различными симптомами, в основном с признаками пищевого расстройства. По данным СУ СКР, сейчас дети получают лечение амбулаторно.

Следователи опрашивают руководство и сотрудников школы, в школьной столовой изъяты продукты для проведения исследования.

Анна Перова, Краснодар