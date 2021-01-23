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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Задержанного в Воронеже фотокорреспондента “Ъ-Черноземье” Олега Харсеева отпустили

Фотокорреспондент “Ъ-Черноземье” Олег Харсеев, задержанный полицией около 15:00 на площади Ленина в Воронеже, отпущен. Он выполнял редакционное задание по освещению несанкционированной акции, которую проводят сторонники оппозиционера Алексея Навального.

Фотокорреспондент был доставлен в отдел полиции № 5 УМВД по Воронежу (Советский район). Там сотрудники полиции ознакомились с его документами, принесли извинения и отпустили без составления протокола. Полицейские были вежливы и корректны, отметил сам фотокорреспондент.

Олег Мухин


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