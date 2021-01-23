В Воронеже началась акция в поддержку Алексея Навального

На не санкционированную властями акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Воронеже собралось порядка 1 тыс. человек. Около двух часов дня они встретились у памятника писателю и журналисту Андрею Платонову на проспекте Революции.

Ровно в 14:00 сотрудник полиции в мегафон напомнил собравшимся, что массовые мероприятия запрещены из-за ограничений по COVID-19, и призвал всех разойтись в течение десяти минут. Собравшиеся, тем не менее, стоят возле памятника; движение на прилегающем участке проспекта фактически перекрыто. Протестующие скандируют «Свободу!», «Перемен!» и «Россия без царя!». Из припаркованных рядом автомобилей звучит композиция «Перемен» группы «Кино».

Многочисленные сотрудники полиции ведут себя подчеркнуто корректно. Задержаний перед шествием и в его ходе пока не было.

Андрей Цветков