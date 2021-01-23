Умер президент Московского зоопарка Владимир Спицин

В пятницу, 22 января, скончался президент Московского зоопарка Владимир Спицин, сообщили в Московском зоопарке. Ему было 79 лет. Причина смерти, дата и место прощания не указываются.

В 1974 году господин Спицин был назначен заместителем директора зоопарка по научной части, через три года сам стал директором. Владимир Спицин стал первым председателем Совета по координации деятельности зоопарков СССР.

«В 1990-е годы под руководством Владимира Владимировича зоопарк переродился почти полностью. Невероятная задача — обновить территорию в городских границах до современного уровня»,— рассказали в зоопарке. Во многом по его инициативе появилась Евроазиатская региональная ассоциация зоопарков и аквариумов — ЕАРАЗА.