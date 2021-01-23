В Самаре задерживают участников шествия за освобождение Алексея Навального

В Самаре на шествии за освобождение оппозиционера Алексея Навального задержали юриста Андрея Морозова, а также журналистов Гора Мелконяна и Сергея Лейбграда.
Ранее были задержаны сотрудник регионального штаба Алексея Навального Сергей Подсытник и бывший сотрудник штаба Евгений Трубченко.
Участники акции выступают за освобождение оппозиционера и против политических репрессий и нарушения законов России. Акция с самарской администрацией не согласовывалась.
Вчера в городе была арестована исполняющая обязанности координатора местного штаба Навального Марина Евдокимова. Помимо нее был задержан еще один сотрудник штаба, но позже был отпущен. Ему вручили предупреждение. На Марину Евдокимову в Октябрьском районном суде составили административный протокол по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) за анонс несанкционированной акции 23 января.