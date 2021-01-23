В Самаре задерживают участников шествия за освобождение Алексея Навального

В Самаре на шествии за освобождение оппозиционера Алексея Навального задержали юриста Андрея Морозова, а также журналистов Гора Мелконяна и Сергея Лейбграда.

Ранее были задержаны сотрудник регионального штаба Алексея Навального Сергей Подсытник и бывший сотрудник штаба Евгений Трубченко.

Участники акции выступают за освобождение оппозиционера и против политических репрессий и нарушения законов России. Акция с самарской администрацией не согласовывалась.

Вчера в городе была арестована исполняющая обязанности координатора местного штаба Навального Марина Евдокимова. Помимо нее был задержан еще один сотрудник штаба, но позже был отпущен. Ему вручили предупреждение. На Марину Евдокимову в Октябрьском районном суде составили административный протокол по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) за анонс несанкционированной акции 23 января.

Ани Айвазян