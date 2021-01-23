Голикова выступила против введения ковидных паспортов

Вице-премьер Татьяна Голикова считает недопустимым введение в России каких-либо документов о вакцинации, которые бы ограничили возможность передвижения людей. Так она прокомментировала предложение ввести так называемые ковидные паспорта. Она напомнила, что «никаких паспортов ни при каких инфекциях в мире никогда не применялось».

«В соответствии с нашим законом об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний у нас обязателен сертификат в случае, если ты получаешь вакцину от любого инфекционного заболевания»,— заявила госпожа Голикова в эфире телеканала «Россия 1». Вице-премьер упомянула решение комитета Всемирной организации здравоохранения, который заявил о нецелесообразности введения сейчас каких-либо документов, которые ограничивают перемещение людей.

«Любого рода ограничения в том числе рассматриваются людьми как принуждение. Это неправильный подход»,— сказала Татьяна Голикова. Она упомянула, что в ряде регионов «возникли такие желания, чтобы ввести некие региональные документы, которые бы при предъявлении работали с точки зрения допуска на какие-то большие или общественно значимые мероприятия».

«Мы поговорили с регионами, что недопустимо введение такого рода документов»,— сообщила вице-премьер. Комментируя планы Евросоюза ввести такого плана документы, госпожа Голикова сказала: «…любого рода паспорта ограничивают международное передвижение людей, что, на наш взгляд, является сейчас недопустимым».

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее говорила, что российское правительство прорабатывает вопрос выдачи сертификатов о прививке против коронавируса, упрощающих выезд за рубеж. Жители Башкирии уже с 5 февраля смогут получить QR-коды после вакцинации или болезни COVID-19.

За последние сутки в России был зарегистрирован 20 921 новый случай заражения коронавирусом. Это на 2,75% меньше, чем накануне, когда было выявлено 21 513 заразившихся (рекорд — 29 935 24 декабря).

О возможных преференциях для привившихся читайте в публикации “Ъ” «Выгодное антитело».