Привившимся от COVID-19 россиянам могут начать выдавать сертификаты для поездок за рубеж

Российское правительство прорабатывает вопрос выдачи специальных сертификатов для выезда за рубеж россиянам, сделавшим прививку от COVID-19, сообщила уполномоченный по правам человека в стране Татьяна Москалькова «РИА Новости». Напомним, что с понедельника, 18 января, в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса.

«Сделанная вакцина позволит гражданам преодолеть ряд ограничительных мер, тем самым будет способствовать расширению прав человека. Например, в настоящий момент правительством РФ прорабатывается вопрос о выдаче вакцинированным гражданам специальных сертификатов и их международном признании, чтобы люди могли выезжать за рубеж»,— сказала госпожа Москалькова.

За последние сутки в России зарегистрировано 21 152 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, общее число зараженных достигло 3 633 952. Умерли за последние сутки 597 человек, общее число скончавшихся достигло 67 220.

Ранее сообщалось, что в регионах прорабатывают введение специальных преференций для привитых от коронавируса и переболевших. Власти Башкирии первыми в России вводят так называемые антиковидные паспорта, в Москве и на Сахалине также рассматривают возможные преференции для людей, сделавших прививку.

Подробности — в материале “Ъ” «Выгодное антитело».