В Казани перекрыли станцию метро «Площадь Тукая»

В Казани перекрыта станция метрополитена «Площадь Тукая». Информацию об этом «Ъ-Казань» подтвердили в МУП «Метроэлектротранс». Остальные станции продолжают работать. Через «Площадь Тукая» поезда следуют без остановки.

В «Метроэлектротрансе» причину закрытия станции не называют. Однако сегодня в центре Казани запланирована акция в поддержку Алексея Навального, которая не согласована с властями. Региональное МВД обещало пресечь несанкционированное мероприятия.

Подобные акции уже прошли в городах Дальнего Востока и Сибири. Задержаны более 200 человек. Также задержания начались в Москве, где акция еще не началась.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"