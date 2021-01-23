«На таких митингах грязью кидаются друг в друга»

МВД по Татарстану обещало «немедленно пресечь» несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального, которые запланированы в том числе в Казани и других городах республики. Чтобы отвлечь молодежь и подростков от участия в них, вузы и школы назначили на время субботнего протеста дополнительные занятия. Близкие к властям общественники публично выразили озабоченность, что дети на акциях могут пострадать, поскольку «на несанкционированные митинги равнодушно никто смотреть не будет».



Об ответственности за «участие в несанкционированных акциях» жителей Татарстана накануне предупредило МВД по республике. Правоохранители отметили, что в СМИ и социальных сетях распространяются призывы прийти на массовые мероприятия, которые не согласованы с местными властями. «Официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом»,— напомнили в МВД.

В министерстве заверили, что «попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться». Сотрудники полиции «будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка». «Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов»,— говорится в сообщении.

В пресс-службе МВД не ответили на вопрос «Ъ-Казань», сколько сотрудников полиции будут охранять общественный порядок на ожидаемой акции.

Напомним, 23 января во многих городах России, включая Казань другие города Татарстана, запланированы акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Его задержали 17 января на паспортном контроле в Шереметьево, куда он прилетел из Берлина после реабилитации от предполагаемого отравления. В минувший понедельник он был заключен под стражу за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше».

В Казани активисты хотят собраться в центре города и затем пройтись к Казанскому кремлю. Акция не согласована с властями. В местном штабе Алексея Навального «Ъ-Казань» сообщили, что не подавали уведомление о мероприятии. Местные сторонники оппозиционера уже получили предупреждения МВД по Татарстану о недопустимости нарушения федерального закона о митингах, в том числе о необходимости уведомлять власти о мероприятии за 10-15 дней.

При этом вчера в четверг управление СКР по Татарстану сообщило о возбуждении уголовного дела за призывы к массовым беспорядкам по ч. 3 ст. 212 УК РФ. По данным ведомства, «неустановленное лицо разместило в одной из социальных сетей информацию с призывами к совершению массовых беспорядков 23 января 2021 года» и инструкции по «антиобщественному поведению». Следователи пытаются выявить автора публикации.

О том, что молодежь в Татарстане планирует выйти в поддержку Алексея Навального, обеспокоились общественники, близкие к властям. Так, председатель Общественной палаты республики Зиля Валеева «хотела бы, чтобы молодые ребята прежде всего думали своей головой». «Провокаторов немало. У них есть спонсоры, укрытия. Они точно не пострадают, а те, кто примут участие в незаконных митингах, просто подставляют людей»,— предупредила она. Госпожа Валеева добавила, что «на несанкционированные митинги равнодушно никто смотреть не будет», по всей видимости, имея в виду возможные жесткие действия силовиков. Она также считает, что «на таких митингах грязью кидаются друг в друга».

О том, что на митингах могут пострадать несовершеннолетние, заявила и новый детский омбудсмен республики Ирина Волынец. «Даже ценой детских жизней провокаторы продолжат отрабатывать пункты своих методичек, и остановить наших детей от опасного шага можем только мы с вами, родители, бабушки и дедушки. Не надо недооценивать исходящую опасность»,— указала она.

Учебные заведения в Татарстане постарались назначить дополнительные занятия на время протеста в субботу. Так, в Казанском национальном исследовательском техническом университете (КНИТУ-КАИ) в эту субботу организовали «зимние спортивные игры». А в соцсетях колледжа информационных технологий вуза разместили сообщение об административной ответственности за участие в несанкционированных акциях.

Проректор Казанского федерального университета Ришат Гузейров заявил, что планируемая акция является «манипуляцией»: «Откроешь Tik-Tok — одна и та же тема. Нужно в первую очередь включать голову: для чего все это делается». Господин Гузейров заявил, что «непонятно, что случится в этой толпе» и «государство будет принимать меры». Он также не исключил, что на несанкционированной акции можно «поскользнуться» или «споткнуться»: «Сейчас же зима».

Президент Татарстана Рустам Минниханов напрямую о предстоящей акции не высказывался. Однако в пятницу на заседании коллегии прокуратуры он призвал правоохранительные органы не допустить «дестабилизацию общественно-политической ситуации» в регионе. Он подчеркнул, что «необходимо скоординировать работу всех правоохранительных органов», особенно — в преддверии выборов в Госдуму.

Пресс-секретарь президента Лилия Галимова ранее заявила, что власти будут отслеживать ход акции, но призвала сторонников Алексея Навального соблюдать российское законодательство о митингах.

Кирилл Антонов