Возле Адмиралтейства задержан корреспондент “Ъ-СПб”

Один из корреспондентов “Ъ-СПб” — Олег Дилимбетов задержан полицией возле Адмиралтейства в Петербурге. Второго корреспондента, Марину Цареву, после проверки документов отпустили, так как в автозаке закончились места. Журналиста задержали во время выполнения редакционного задания.

По словам Марины Царевой, задержаны уже около 15 человек. Олега Делимбетова увезли в отдел полиции.

Среди задержанных полиицей — журналисты «Невских новостей» и «Медиазоны».

Напомним, что сегодня в России проходят несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который находится под арестом в «Матросской тишине».

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