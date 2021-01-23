Голикова не рекомендует вакцинироваться переболевшим коронавирусом

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что переболевшим COVID-19 не нужно делать прививку от коронавируса. По ее мнению, применять вакцину не нужно даже при снижении уровня антител почти до нуля.

«Я с уверенностью говорю, что для граждан, которые переболели, пока стоит воздержаться (от прививки.— “Ъ”). И даже если уровень антител снижается или близок к нулю, то можно посмотреть данные клеточного иммунитета»,— сказала госпожа Голикова в эфире «России 1».

Вице-премьер объяснила, что в России зарегистрированы единичные случаи «вторичного заболевания». По ее словам, сложно сказать, что стало причиной — легкое течение заболевания при первой волне, ошибочная постановка диагноза или ложно-положительный тест при первом заражении. «Понятно, что были на старте ошибки, и сейчас уже это стало рутиной, к сожалению, потому что он пока еще не уходит, хотя количество заболевших сокращается»,— добавила госпожа Голикова.

18 января в России началась массовая вакцинация от COVID-19. Власти ожидают, что в первом квартале 2021 года прививку сделают 20 млн россиян. Ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International установила, что россияне — одни из самых скептически настроенных по поводу вакцинации жителей планеты. Потенциально привиться готово менее трети россиян, говорится в исследовании.

Подробнее — в материале “Ъ” «Нашла игла на камень».