В первом квартале 2021 года от коронавируса планируется привить около 20 млн россиян

Порядка 20 млн россиян смогут привиться от коронавируса в первом квартале 2021 года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Мы сформировали предварительный план вакцинации на первый квартал 2021 года, исходя из того, что поступит для использования в медицинские организации, это чуть более 17 млн, и мы оцениваем, что если все пойдет без сбоев, то мы сможем вовлечь в этот процесс порядка 20 млн наших граждан»,— сказала госпожа Голикова в эфире телеканала «Россия 1».

Она уточнила, что это будут либо полностью привитые двумя дозами люди, либо получившие одну. Вице-премьер также назвала сложными первые дни массовой вакцинации от COVID-19. «Это были сложные дни, потому что нам многое пришлось делать одновременно вместе с нашими коллегами из 85 регионов страны»,— сказала Татьяна Голикова.

Напомним, массовая вакцинация от COVID-19 началась в России 18 января. За последние сутки в стране был зарегистрирован 20 921 новый случай заражения коронавирусом. Это на 2,75% меньше, чем накануне, когда было выявлено 21 513 заразившихся (рекорд — 29 935 24 декабря).

Об отношении россиян к вакцинации читайте в публикации “Ъ” «Нашла игла на камень».