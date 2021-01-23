В Саратове скончался пациент перевернувшейся от столкновения с машиной полиции «скорой»

Около двух часов назад в Саратове на пересечении улиц Кутякова и Астраханской, у торгового центра «Триумф Молл» столкнулись автомобиль полиции и «скорая помощь», которая везла в больницу пациента в тяжелом состоянии. Об этом сообщили очевидцы аварии, позже информацию подтвердили в министерстве здравоохранения и ГУ МВД региона.

По данным ГУ МВД, «Лада Гранта», за рулем которой находился сотрудник полиции, проезжала перекресток на разрешающий сигнал светофора, «скорая» двигалась с включенным спецсигналом. От удара медицинский автомобиль перевернулся. Травмы получили водитель и фельдшер, пациент был направлен в лечебное учреждение на другом автомобиле. Однако в больнице, несмотря на предпринятые медиками реанимационные мероприятия. Скончался. По данным облминздрава, причиной смерти стала основная патология – обширный инфаркт. Он госпитализировался в тяжелом состоянии.

В отношении сотрудника полиции ГУ МВД назначена служебная проверка.

Марина Ковалева