В Уфе начались задержания журналистов

Сотрудники полиции задержали в Уфе шеф-редактора радиостанции «Эхо Москвы в Уфе», члена СПЧ при главе Башкирии Руслана Валиева и корреспондента сетевого издания RusNews. По данным телеграм-каналов, они были задержаны возле ГКЗ «Башкортостан». Там сегодня был анонсирован митинг в поддержку арестованного в Москве оппозиционного политика Алексея Навального. Официальная причина задержания журналистов — отсутствие маски на лицах. До того, как препроводить Руслана Валиева в полицейский автобус, подполковник полиции Ильдус Шангареев сообщил члену СПЧ, что тот похож по приметам на подозреваемого в грабеже.

Булат Баширов