В Екатеринбурге началось несанкционированное шествие в поддержку Навального

В Екатеринбурге возле стадиона «Динамо» началось несанкционированное шествие в поддержку Алексея Навального.

В Екатеринбурге сегодня морозно — температура опустилась до -30 градусов. По данным корреспондента “Ъ-Урал”, который находится на месте, полицейские предупреждают, что мероприятие имеет признаки несогласованной акции и просят разойтись. Участники акции скандируют «Свободу!», а также лозунги про Россию и про президента.

В шествии участвует экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Отметим, что еще до начала акции, по данным Telegram-канала регионального штаба, у своего дома был задержан экс-сотрудник штаба Виктор Распопов.

Ранее ГУ МВД по Свердловской области предупредило жителей региона об ответственности за призывы и участие в несанкционированных акциях 23 января.