Свердловская полиция предупредила об ответственности за призывы и участие в акции 23 января

ГУ МВД по Свердловской области предупредило жителей региона об ответственности за призывы и участие в несанкционированных акциях 23 января.

«В связи с распространением в СМИ и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях 23 января 2021 года хотим проинформировать жителей и гостей Екатеринбурга, равно как и всех уральцев, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях действующим законодательством предусмотрена ответственность»,— заявил начальник пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он подчеркнул, что попытки участников или организаторов провести несогласованные публичные акции, а также совершить провокационные действия будут расцениваться сотрудниками полиции «как угроза общественному порядку и незамедлительно пресекаться». «Правоохранительные органы намерены в установленном порядке реагировать на правонарушения и принимать необходимые меры для обеспечения правопорядка. Нарушителям действующего законодательства грозит ответственность»,— добавил господин Горелых.

Как писал ранее “Ъ-Урал”, 23 января сторонники Алексея Навального планируют провести в Екатеринбурге несанкционированное шествие в ответ на арест политика. За акцией будет наблюдать уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Напомним, 17 января господин Навальный прибыл в Россию из Германии, где проходил лечение после предполагаемого отравления. После прибытия в аэропорт Шереметьево он был задержан сотрудниками управления ФСИН по Москве по иску ведомства о замене назначенного ему ранее условного срока на реальный по делу о хищениях у компании «Ив Роше». Суд арестовал оппозиционного политика на 30 суток. Сейчас он отбывает наказание в «Матросской Тишине».