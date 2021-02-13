Сегодня исполняется 50 лет президенту промышленного союза «Новое содружество» и ассоциации «Росспецмаш» Константину Бабкину

Его поздравляет уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов:

— Дорогой Константин Анатольевич, с юбилеем! Мы с Вами, может, и не всегда совпадаем по оттенкам политического спектра, но нас объединяют очень важные вещи. Мы оба верим в то, что нет в современной России политики важнее, чем экономическая, промышленная. Оба считаем, что налоговое, тарифное, таможенное регулирование надо перенастраивать в интересах внутреннего производства. Вы многое в своей жизни успели, многое смогли. Не каждый способен на столь впечатляющий результат в такой сложной отрасли, как сельскохозяйственное машиностроение. Но Ваш личный потенциал, как и потенциал всей нашей страны, реализован еще далеко не до конца. Желаю Вам не терять бодрости духа на этом пути.

Сергей Миронов Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

14 февраля исполняется 68 лет председателю партии «Справедливая Россия» Сергею Миронову

Его поздравляет председатель наблюдательного совета госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Сергей Степашин:

— Дорогой Сергей Михайлович, боевой друг, товарищ и земляк! От всей души поздравляю тебя с днем рождения. Знаю тебя не один десяток лет как человека энергичного и принципиального, который с полной отдачей и эффективно трудится в интересах российских граждан. Как опытного руководителя, понимающего сложность задач, стоящих перед парламентариями. Желаю тебе бодрости духа, оптимизма и новых творческих идей. Так держать.

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