Сегодня исполняется 50 лет президенту промышленного союза «Новое содружество» и ассоциации «Росспецмаш» Константину Бабкину
Его поздравляет уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов:
— Дорогой Константин Анатольевич, с юбилеем! Мы с Вами, может, и не всегда совпадаем по оттенкам политического спектра, но нас объединяют очень важные вещи. Мы оба верим в то, что нет в современной России политики важнее, чем экономическая, промышленная. Оба считаем, что налоговое, тарифное, таможенное регулирование надо перенастраивать в интересах внутреннего производства. Вы многое в своей жизни успели, многое смогли. Не каждый способен на столь впечатляющий результат в такой сложной отрасли, как сельскохозяйственное машиностроение. Но Ваш личный потенциал, как и потенциал всей нашей страны, реализован еще далеко не до конца. Желаю Вам не терять бодрости духа на этом пути.
14 февраля исполняется 68 лет председателю партии «Справедливая Россия» Сергею Миронову
Его поздравляет председатель наблюдательного совета госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Сергей Степашин:
— Дорогой Сергей Михайлович, боевой друг, товарищ и земляк! От всей души поздравляю тебя с днем рождения. Знаю тебя не один десяток лет как человека энергичного и принципиального, который с полной отдачей и эффективно трудится в интересах российских граждан. Как опытного руководителя, понимающего сложность задач, стоящих перед парламентариями. Желаю тебе бодрости духа, оптимизма и новых творческих идей. Так держать.