Регулятор США разрешил вакцинацию разными препаратами в редких случаях

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США обновили рекомендации по коронавирусу, разрешив в исключительных случаях вводить одному пациенту два разных вида вакцины, пишет The New York Times. В США одобрено использование вакцины компаний Pfizer и BioNTech и вакцины компании Moderna.

По словам представителя CDC Кристен Нордланд, «намерение состоит не в том, чтобы предлагать людям что-то иное, а в том, чтобы предоставить врачам гибкость в исключительных обстоятельствах». При этом уточняется, что вопрос эффективности и безопасности смешивания двух видов вакцин не изучен до конца. Новые рекомендации также позволяют увеличить интервал между введением первой и второй дозы вакцины до шести недель, если невозможно сделать прививку в срок.

С начала пандемии в США выявили 24,7 млн зараженных COVID-19, 413 тыс. человек умерли. Ранее президент США Джо Байден назвал сложившуюся в стране ситуацию с распространением вакцины «печальным провалом» и пообещал предоставить 100 млн доз вакцины против коронавируса в течение первых 100 дней своего пребывания в должности.