Reuters: администрация Байдена пересмотрит соглашения с талибами

Администрация президента США Джо Байдена планирует пересмотреть соглашение о мире, заключенное администрацией Дональда Трампа с представителями радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ), сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

По данным агентства, об этих планах администрации США представителя афганских властей уведомил в телефонном разговоре помощник господина Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

В феврале 2020 года в Катаре США и «Талибан» подписали мирное соглашение. Оно предполагает постепенный вывод иностранных войск из Афганистана, освобождение пленных с со стороны официальных властей и талибов, формирование нового правительства. В сентябре начались переговоры между представителями властей Афганистана и движения «Талибан».

Подробнее о переговорах — в материале “Ъ” «Афганистан принуждает себя к миру».