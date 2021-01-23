Россиянин Фирсов признался в киберпреступлениях в США

Россиянин Кирилл Фирсов, задержанный в США по подозрению в похищении данных, признал свою вину, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы суда. Ему грозит штраф до $250 тыс. и десять лет тюрьмы. Дата вынесения приговора не сообщается.

Кирилл Фирсов признал, что был администратором сайта Deer.io, где продавалась украденная персональная информация. Сайт работал с 2013 по 2020 год, доход от незаконных продаж за это время составил $17 млн. В соглашении со следствием россиянин заявил, что большинство его жертв — граждане России, но сайт также получил около $1,2 млн от продажи информации об американцах. Это позволило ФБР задержать его в аэропорту Нью-Йорка в марте 2020 года.

Подробнее о задержании Кирилла Фирсова — в материале “Ъ FM” «Фейковые аккаунты вышли на рынок».