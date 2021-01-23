Байден заявил об усугублении экономического кризиса в США

Президент США Джо Байден заявил, что экономический кризис в стране, возникший из-за пандемии коронавируса, углубляется, для борьбы с ним необходимы решительные и неотложные меры. С начала пандемии в США выявили 24,7 млн зараженных COVID-19, 413 тыс. человек умерли.

«Кризис только углубляется. Ситуация не улучшается, кризис лишь углубляется. Вчера мы узнали, что еще 900 тыс. американцев подали заявки на пособия по безработице»,— сказал господин Байден во время выступления в Белом доме. Он отметил, что в этой ситуации государство должно помочь гражданам, так как это «неотложная экономическая необходимость». Президент призвал действовать «смело и решительно».

Господин Байден подписал два указа, направленные на смягчение последствий пандемии для жителей США. Первый касается мер поддержки семей, пострадавших в результате кризиса, а второй — минимального размера оплаты труда федеральных служащих и подрядчиков ($15 в час) и предоставления «оплачиваемого экстренного отпуска».

Ранее Джо Байден сообщил, что все прибывающие в США из-за рубежа воздушным транспортом должны будут уходить на карантин. Также он продлил требование об обязательном ношении масок во время поездок между штатами поездом, самолетом и автобусом.