Билл Гейтс привился от COVID-19

Основатель Microsoft и филантроп Билл Гейтс сделал прививку от коронавируса COVID-19. При этом он не уточнил, какую именно вакцину он получил.

«Одно из преимуществ того, что тебе 65 — это то, что я имею право на вакцину против COVID-19. На этой неделе я получил свою первую дозу и чувствую себя прекрасно»,— написал он в Twitter. Миллиардер также поблагодарил разработчиков вакцин и медиков, борющихся с пандемией.

За время пандемии Билл Гейтс стал одной из главных целей конспирологических теорий о возникновении коронавируса. Больше всего теорий сводятся к тому, что либо Билл Гейтс сам создал вирус, чтобы обогатиться на пандемии, либо он таким образом хочет установить в мире глобальную систему видеонаблюдения.

Сам миллиардер неоднократно заявлял о необходимости вакцинации и соблюдения санитарных мер для того, чтобы остановить распространение вируса. Теорию чипирования он назвал «слишком глупой, чтобы опровергать». В марте прошлого года фонд Билла и Мелинды Гейтс заявил, что вложит до $100 млн в борьбу с COVID-19.

Сколько Билл Гейтс пожертвовал на изучение вируса XXI — в материале “Ъ” «Заграница им поможет».