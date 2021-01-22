«Князь Владимир» возобновит морские круизы между Кубанью и Крымом в июне 2021 года

Пассажирский теплоход «Князь Владимир» возобновит работу на круизном маршруте между Краснодарским краем и Крымом (Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи) в июне 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Черноморские круизы» (судовладелец и оператор морских круизов).

Первый рейс состоится 27 июня из Сочи. Завершится навигация12 сентября. Сейчас теплоход находится в Севастополе, где специалисты проводят модернизацию зон отдыха.

Как писал "Ъ-Кубань", в 2020 году планировалось, что навигация «Князя Владимира» начнется 1 марта и закончится в конце октября. Она должна была стать самой продолжительной с момента возобновления круизного сообщения на Черном море, однако из-за карантина рейсы были отменены.

Наталья Решетняк