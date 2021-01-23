Продажи виниловых пластинок растут в США 15-й год подряд

Виниловые пластинки продолжают переживать свое второе рождение на музыкальном рынке. Продажи винила в США увеличиваются 15-й год подряд, показал отчет компании MRC Data. В 2020 году в Штатах было продано 27,5 млн экземпляров, что на 46% больше, чем в 2019-м. При этом еще в середине 2000-х продажи составляли около 1 млн экземпляров в год. В 2020 году на пластинки пришлось 27% всех продаж музыкальных альбомов в США. Теперь эксперты гадают, не ждет ли нас вскоре возрождение интереса к видеокассетам, которые также могут превратиться из устаревшего хлама в модный раритет.

Согласно отчету MRC, в целом потребление музыки в США за год выросло на 11,6%, но количество проданных альбомов во всех форматах, включая цифровой, продолжает снижаться. Отмечается, что это происходит из-за роста популярности потрекового прослушивания музыки в стримингах. В 2020 году падение продаж альбомов составило 9,2% (до 102,4 млн копий). В последний раз меньшее падение фиксировали в 2015 году, когда продажи сократились на 6%. В последний раз рост продаж альбомов наблюдался в 2011 году — на 1,3%.

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