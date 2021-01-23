Как винил спасает музиндустрию США и что берут на распродажах во Франции Любопытные сообщения и исследования 18–22 января

Спасительный винил

Виниловые пластинки продолжают переживать свое второе рождение на музыкальном рынке. Продажи винила в США увеличиваются 15-й год подряд, показал отчет компании MRC Data. В 2020 году в Штатах было продано 27,5 млн экземпляров, что на 46% больше, чем в 2019-м. При этом еще в середине 2000-х продажи составляли около 1 млн экземпляров в год. В 2020 году на пластинки пришлось 27% всех продаж музыкальных альбомов в США. О возрождении интереса к винилу — в материале “Ъ”.

Распродажи по-французски

Во Франции стартовали традиционные январские распродажи. Однако скопления людей в торговых центрах в этом году ждать не стоит. В ходе опроса маркетинговой компании Diffusis, в котором приняли участие 1,2 тыс. человек, более двух третей респондентов признали, что коронакризис повлиял на их покупательские привычки. Что покупают и сколько тратят на распродажах французы — в материале “Ъ”.

Собачьему сердцу не прикажешь

Британская компания OnBuy провела эксперимент, выяснив, на какие команды собаки отзываются охотнее. Для этого ее сотрудники измеряли частоту сердцебиения 60 псов разных пород и возрастов в момент упоминания наиболее распространенных фраз. Самый частый средний пульс был зафиксирован при призывах к прогулке — 156 ударов в минуту. Как собаки реагируют на разные команды — в материале “Ъ”.

Запах имеет значение

Портал Statista выяснил, какое значение жители разных стран придают тому, как от них пахнет. Как показало исследование Global Consumer Survey, Польша лидирует по доле жителей, пользующихся духами и одеколоном. Почти 80% поляков делают это на регулярной основе. В топ-3 любителей парфюма также входят Испания и Россия. Как много жителей в разных странах пользуются парфюмерией — в материале “Ъ”.

Андрей Егупец, Лев Кисляк, Анна Поваго, Ольга Шкуренко