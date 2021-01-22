Суд отказался вернуть дело Калви прокурору

Мещанский суд не удовлетворил ходатайство защиты основателя Baring Vostok Майкла Калви и отказал в возврате уголовного дела прокурору. Рассмотрение дела по существу начнется 2 февраля.

Также суд не стал снимать арест с имущества трех других фигурантов дела — партнера фонда по индустрии финансового сектора гражданина Франции Филиппа Дельпаля, партнера Вагана Абгаряна, а также директора по инвестициям Ивана Зюзина. Меру пресечения обвиняемым в виде запрета определенных действий суд оставил без изменения.

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Майкла Калви и его предполагаемых сообщников обвиняют в растрате 2,5 млрд руб., принадлежащих банку «Восточный». Они были задержаны и арестованы в феврале 2019 года. В ноябре 2020 года им изменили меру пресечения на запрет определенных действий. Тогда же рамках мирового соглашения банку был полностью возмещен предполагаемый ущерб. Никто из подсудимых вину не признает.

О развитии дела — в материале “Ъ” «Vostok — дело прошлое».