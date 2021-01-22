У жителя Ярославской области за долги арестовали престижный внедорожник

В городе Переславле-Залесском Ярославской области судебные приставы наложили арест на автомобиль Cadillac из-за того, что владелец престижного внедорожника не рассчитался с автокредитом, сообщает пресс-служба регионального УФССП России.

По информации пресс-службы, 25-летний житель Ярославской области оформил в банке кредит. Он взял крупную денежную сумму на покупку иномарки, однако не выполнив обязательств перед банком, оказался в должниках.

Банк обратился в суд. На автомобиль наложили арест. Судебный пристав оставил Cadillac владельцу на ответственное хранение без права пользования. При нарушении постановления суда, молодому человеку грозит уголовная ответственность по ст. 312 УК РФ за незаконные действия с арестованным имуществом, отмечают в УФССП.

Предварительная цена арестованного автомобиля превысила 700 тыс. руб. Если желающих купить Cadillac на первичных торгах не найдется, то в соответствии с законодательством, на повторные торги автомобиль будет выставлен по сниженной на 15% цене.

София Бастрыгина