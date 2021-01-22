Смольный и ОСК подписали соглашение о взаимодействии

Петербург и АО «Объединенная судостроительная корпорация» подписали соглашение о взаимодействии. В рамках договора стороны разработают совместные образовательные программы по подготовке кадров. Они будут основаны на профессиональных стандартах, принятых в корпорации.

Как заявил губернатор города Александр Беглов, в Петербурге существует мощная профессиональная образовательная база для подготовки специалистов для судостроительной отрасли, высококвалифицированных рабочих и инженеров.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что имущественный блок ОСК возглавила бывший председатель комитета по инвестициям Петербурга Ирина Бабюк.