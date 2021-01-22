«Мираторг» начал диких кабанов с вертолета после вспышки АЧС в Курской области

Сотрудники комитета природных ресурсов администрации Курской области и представители ООО «Мираторг-Курск» с 20 по 22 января провели в регионе мониторинг численности дикого кабана после вспышки африканской чумы свиней на площадке агропромышленного холдинга. Об этом сообщили в пресс-службе обладминистрации.

«Дикие кабаны могут быть переносчиками опасного вируса и их численность необходимо регулировать. Мониторинг ведут с использованием вертолета в непосредственной близости к производственным площадкам свиноводческих комплексов региона»,— рассказали в обладминистрации.

По словам председатель комитета природных ресурсов Курской области Константина Полякова, в Фатежском, Железногорском и Поныровском районе, где произошли вспышки чумы, «при облете общедоступных охотугодий не было обнаружено ни одного дикого кабана». В охотничьем хозяйстве ООО «Дейрра» в Фатежском и Железногорском районах найдено девять животных. «На этой территории введено регулирование численности дикого кабана»,— отметил господин Поляков.

Напомним, вспышки АЧС в Курской области были найдены в конце 2020 года. 30 января на фоне эпидемии у животных начальник управления ветеринарии Курской области Сергей Турнаев освобожден от занимаемой должности «по собственной инициативе».

27 декабря вирус был обнаружен на двух площадках Троицкого свинокомплекса «Агропромкомплектации» в Железногорском районе. Ранее АЧС нашли на откормочной площадке «Хмелевое» холдинга «Мираторг» и на двух площадках ООО «Реут» и на ООО «Агро Инвест» в Фатежском районе, а также на свинокомплексе ООО МПК «Митко» в Курском районе.

Подробнее о борьбе с АЧС в Курской области читайте в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников