На фоне вспышек АЧС уволился главный ветеринар Курской области

Начальник управления ветеринарии Курской области Сергей Турнаев освобожден от занимаемой должности «по собственной инициативе». Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации. С 31 декабря исполнять обязанности руководителя ведомства будет заместитель — начальник отдела ветеринарно-санитарной безопасности Андрей Мосолов.

Увольнение Сергея Турнаева произошло на фоне непрекращающихся вспышек африканской чумы свиней (АЧС). 27 декабря вирус был обнаружен на двух площадках Троицкого свинокомплекса «Агропромкомплектации» в Железногорском районе. Ранее АЧС нашли на откормочной площадке «Хмелевое» холдинга «Мираторг» и на двух площадках ООО «Реут» и на ООО «Агро Инвест» в Фатежском районе, а также на свинокомплексе ООО МПК «Митко» в Курском районе. На «Реуте» и «Агро инвесте» очаги чумы уже ликвидированы.

Подробнее о борьбе с АЧС в Курской области читайте в материале “Ъ-Черноземье”.

Александр Прытков