Памятник Петру Чайковскому установят возле Мариинского театра

В 2022 году возле Мариинского театра будет установлен памятник композитору Петру Чайковскому. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Николай Линченко.

По его словам, решается вопрос о финансировании проекта памятника, который появится перед Концертным залом Мариинского театра. В сентябре прошлого года в Петербурге определили сразу двух победителей международного конкурса на проект памятника Петру Чайковскому. Ими стали Виктор Гаврилов и Екатерина Пильникова, пишет ТАСС.

Монумент планируют установить за счет средств фонда директора театра Валерия Гергиева.