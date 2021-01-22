Спрос на антистресс-товары в Петербурге вырос до максимума за три года

В период с 1 по 18 января общий объем оборота товаров из категории «антистресс» в РФ вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, в три раза — по сравнению с 2019 годом. Об этом свидетельствуют данные экспертов платформы AliExpress Россия.

Аналитики уточняют, что спрос на антистресс-товары в 2021 году стал максимальным за три года. В частности, в январе данный показатель вырос на 60% по сравнению с декабрем прошлого года. В AliExpress это связывают с трудностью адаптации к рабочему графику после новогодних каникул и тревожностью за будущее из-за пандемии.

Чаще всего антистресс-игрушки покупают пользователи из Москвы и Петербурга. Также в рейтинг лидеров попали Омск, Новосибирск и Ростов-на-Дону. По мнению экспертов, это неудивительно, поскольку речь в данном случае идет, прежде всего, о жителях городов-мегаполисов, традиционно ассоциирующихся с быстрым ритмом жизни и трудоголизмом.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что перед Новым годом петербуржцы, в свою очередь, активно покупали книги и аксессуары для авто, однако снизили траты на одежду.