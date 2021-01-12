Петербуржцы перед Новым годом активно покупали книги и аксессуары для авто, но снизили траты на одежду

Перед Новым годом жители Санкт-Петербурга активно посещали салоны красоты, покупали книги и товары для авто. Об этом говорится в исследовании ЮMoney, на основе данных о платежах пользователей через ЮKassa (входят в экосистему Сбербанка)

Аналитики выяснили, что горожане перед праздниками оплатили в книжных магазинах на 60% больше покупок, чем в этом же месяце 2019 года. В салона красоты число оплаты выросло на 75%, при этом сумма среднего чека снизилась на 6%, до 1,7 тыс. руб. В предпраздничный период специалисты отметили рост спроса на автомобильные аксессуары и запчасти. Число платежей за такие товары в декабре выросло на 23%, а средний чек увеличился на 4%, до 3,7 тыс. руб.

При этом спрос на обувь, одежду и товары для детей перед праздниками упал. В декабре за детские товары платежи упали на 42%, но размер среднего чека вырос на 21%, до 3,7 тыс. руб. Покупки одежды и обуви сократились на 36% при росте среднего чека на 46%, до 2,4 тыс. руб.