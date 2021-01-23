Письмо представителя РСФСР в США Л.  К. Мартенса в НКИД РСФСР от 14 июня 1919 год

«Товарищи.

В последнем моем письме я указал вам на полученное нами из одного источника сообщение о том, что на наше Бюро готовится набег. Набег этот теперь уже совершившийся факт. Произошел он в четверг 12-го июня в 3 ч. дня, и совпал он с открытием заседания парламентской комиссии штата Нью-Йорк, занимающейся расследованием "крамольной" агитации, пропаганды и проч. (seditious activities). Точных данных о том, по чьему распоряжению он был произведен, пока еще нет. Над установлением их, а также над выработкой плана действий в судебном порядке против виновников его работает в настоящее время группа адвокатов. Пока же известно, что парламентская комиссия снимает с себя ответственность за происшедшее. Председатель ее сенатор Ласк утверждает, что он распорядился только о вызове меня, Нуортевы, Вайнштейна, Геллера и Гурвича для дачи показаний комиссии и написал об этом приказ (subpoena), который нам и был вручен. Обыск же и выемка произведены не по его приказу, и он смотрит на это как на "поразительное совпадение". В самом деле: приказ об обыске и выемке был подписан судьей А. Брофом, но приведен он был в исполнение отрядом штатной полиции во главе с представителем комиссии, который и действовал от ее имени.

Совпадение в самом деле "поразительное", но далеко не случайное. Трудно также предположить, чтобы все это совершилось без ведома Вашингтона. Если принять к тому же во внимание, что набег был произведен накануне того дня, когда в американской печати появилось сообщение о фактическом признании Колчака, то станет понятным, что и Вашингтон в данном случае не стоял в стороне.

Во всяком случае, мы постараемся все это выяснить. Пока же все наши документы, архив и переписка забраны и отвезены неизвестно куда. Только из газет мы узнали, что над разборкой их работает в настоящее время названная выше комиссия и, следовательно, все это находится в руках этой комиссии. Кой-какие предварительные шаги уже приняты, чтобы добыть все это обратно судом.

Отряд штатной полиции оставался в нашем бюро в течение 24 часов. Только в пятницу днем он очистил помещение, официально "передав" его в наши руки.

Мы возобновили работу.

Что дальше будет — неизвестно. Меня и Геллера частично уже допрашивали.

Продолжение допроса назначено на среду, 18-го июня. Подробности в следующем письме».