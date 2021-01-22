В Ростове пассажиропоток в 2020 году снизился на 5,2 млн человек

В 2020 году пассажиропоток в общественном транспорте Ростова-на-Дону снизился на 5,2 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

Как сказано в сообщении, в 2020 году были обследованы 105 маршрутов: пять трамвайных, десять троллейбусных и 90 автобусных. Количество пассажиров, перевозимых в общественном транспорте, составило в среднем за месяц почти 13,2 млн человек, при этом снизившись по сравнению с 2019 годом на 28,5% (18,4 млн пассажиров).

Муниципальные автобусы ежемесячно перевозили 5 млн человек, снижение по сравнению с 2019 годом составило 19,1% (6,2 млн пассажиров). В то же время транспортом коммерческих автопредприятий воспользовались 7 млн человек, что на 36,7% меньше, чем годом ранее (11 млн пассажиров). Число пассажиров городского электрического транспорта практически не изменилось (0,21%): в 2019 году в среднем за месяц перевозилось 1, 126 млн человек, в 2020-м — 1, 123 млн человек.

Отмечается, что уменьшение перевезенных пассажиров обусловлено введенными с марта 2020 года ограничительными мерами по противодействию новой коронавирусной инфекции.

Кристина Федичкина