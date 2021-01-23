Список сотрудников Русского советского правительственного бюро

Канцелярия
- Людвиг К. А. К. Мартенс — глава бюро.
- Григорий Вайнштейн — секретарь мистера Мартенса, управляющий. Бывший главный редактор и совладелец газеты «Новый мир».
- Сантери Нуортева — секретарь бюро.
- Кеннет Дюран — помощник секретаря бюро.
- Дороти Кин — личный секретарь мистера Нуортевы.
- Мэри Модел — переводчица, стенографистка.
- Александр Коулман — делопроизводитель.
- Бланш Абушевич — телефонистка.
- Нестор Кунцевич — администратор.
- Подполковник Борис Леонидович Тагеев (Рустам-Бек) — эксперт по военным вопросам. Бывший военный обозреватель лондонской газеты Daily Express.
Коммерческий отдел
- Абрахам Аарон Геллер — начальник отдела. Генеральный директор International Oxygen Company, производителя оборудования для сварочных работ.
- Элла Тух — секретарь.
- Роуз Холланд — делопроизводитель, стенографистка.
- Генриетта Меерович — делопроизводитель.
- Роза Байерс — стенографистка, делопроизводитель.
- Владимир Ольховский — статистик, чертежник. Бывший капитан русской армии, работал управляющим на авиационных заводах в Брянске и Киеве.
Отдел информации и рекламы
- Эванс Кларк — начальник отдела. Социолог, публицист. В прошлом — преподаватель политики в Принстонском университете.
- Нора Смитмен — делопроизводитель. Одна из основателей Суфражистской партии штата Нью-Йорк.
- Эта Фокс — стенографистка.
- Уилфред Р. Хамфрис — должность не указана. Работал в советской России в 1917–1918 годах в составе миссии Ассоциации молодых христиан, Американского комитета по информированию общественности и Красного Креста. В 1919-м читал в США лекции о России
Технический отдел
- Артур Адамс — начальник.
Отдел образования
- Уильям Малисов — начальник. Химик-исследователь, преподаватель химии в Колумбийском университете.
Медицинский отдел
- Лео Хойбш — начальник. Обладатель лицензии врача-терапевта и хирурга штата Нью-Йорк.
- Давид Дубровский — должность не указана. Также оказывал помощь в работе отдела информации.
Юридический отдел
- Морис Хиллкит — начальник. Из-за болезни не принимал активного участия в работе.
- Исаак Гурвич — и. о. начальника отдела. Экономист, статистик, публицист.
- В особых случаях отдел обращался за помощью к адвокатам Чарли Рехту, Дадли Филдзу Мэлоуну, Джорджу Гордону Бэтлу.
Отдел экономики и статистики
- Исаак Гурвич — начальник. Также исполнял обязанности начальника юридического отдела.
- Ева Иоффе — должность не указана. Возможно, родственница Исаака Гурвича по второй жене.
- Элизабет Гольдштейн — стенографистка.
Редколлегия «Советской России»
- Джейкоб Хартман — филолог и переводчик.
- Рэй Троцки — стенографистка и переводчица.
- Теодор Бреслауэр — переводчик.
- Василий Иванов — сотрудник по сортировке почты.
- Давид Олдфилд — делопроизводитель.
- И. Бланкштейн — переводчик.