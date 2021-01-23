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Список сотрудников Русского советского правительственного бюро

По данным, представленным в январе 1920 года комиссии Сената США

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Канцелярия


  • Людвиг К. А. К. Мартенс — глава бюро.
  • Григорий Вайнштейн — секретарь мистера Мартенса, управляющий. Бывший главный редактор и совладелец газеты «Новый мир».
  • Сантери Нуортева — секретарь бюро.
  • Кеннет Дюран — помощник секретаря бюро.
  • Дороти Кин — личный секретарь мистера Нуортевы.
  • Мэри Модел — переводчица, стенографистка.
  • Александр Коулман — делопроизводитель.
  • Бланш Абушевич — телефонистка.
  • Нестор Кунцевич — администратор.
  • Подполковник Борис Леонидович Тагеев (Рустам-Бек) — эксперт по военным вопросам. Бывший военный обозреватель лондонской газеты Daily Express.

Коммерческий отдел


  • Абрахам Аарон Геллер — начальник отдела. Генеральный директор International Oxygen Company, производителя оборудования для сварочных работ.
  • Элла Тух — секретарь.
  • Роуз Холланд — делопроизводитель, стенографистка.
  • Генриетта Меерович — делопроизводитель.
  • Роза Байерс — стенографистка, делопроизводитель.
  • Владимир Ольховский — статистик, чертежник. Бывший капитан русской армии, работал управляющим на авиационных заводах в Брянске и Киеве.

Отдел информации и рекламы


  • Эванс Кларк — начальник отдела. Социолог, публицист. В прошлом — преподаватель политики в Принстонском университете.
  • Нора Смитмен — делопроизводитель. Одна из основателей Суфражистской партии штата Нью-Йорк.
  • Эта Фокс — стенографистка.
  • Уилфред Р. Хамфрис — должность не указана. Работал в советской России в 1917–1918 годах в составе миссии Ассоциации молодых христиан, Американского комитета по информированию общественности и Красного Креста. В 1919-м читал в США лекции о России

Технический отдел


  • Артур Адамс — начальник.

Отдел образования


  • Уильям Малисов — начальник. Химик-исследователь, преподаватель химии в Колумбийском университете.

Медицинский отдел


  • Лео Хойбш — начальник. Обладатель лицензии врача-терапевта и хирурга штата Нью-Йорк.
  • Давид Дубровский — должность не указана. Также оказывал помощь в работе отдела информации.

Юридический отдел


  • Морис Хиллкит — начальник. Из-за болезни не принимал активного участия в работе.
  • Исаак Гурвич — и. о. начальника отдела. Экономист, статистик, публицист.
  • В особых случаях отдел обращался за помощью к адвокатам Чарли Рехту, Дадли Филдзу Мэлоуну, Джорджу Гордону Бэтлу.

Отдел экономики и статистики


  • Исаак Гурвич — начальник. Также исполнял обязанности начальника юридического отдела.
  • Ева Иоффе — должность не указана. Возможно, родственница Исаака Гурвича по второй жене.
  • Элизабет Гольдштейн — стенографистка.

Редколлегия «Советской России»


  • Джейкоб Хартман — филолог и переводчик.
  • Рэй Троцки — стенографистка и переводчица.
  • Теодор Бреслауэр — переводчик.
  • Василий Иванов — сотрудник по сортировке почты.
  • Давид Олдфилд — делопроизводитель.
  • И. Бланкштейн — переводчик.
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