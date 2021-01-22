В Петербурге возобновят работу организации дополнительного образования

С 23 января в Петербурге работу возобновят организации дополнительного образования. Соответствующие изменения в постановление городского правительства внес губернатор города Александр Беглов.

Как сообщили в Смольном, для посещения вновь будут доступны удожественные, спортивные, физкультурно-оздоровительные, досуговые и иные клубы, кружки, секции и студии государственных и частных организаций.

Напомним, что в Петербурге функционирует 183 учреждения дополнительного образования детей, 59 из них находится в ведении городского комитета по образованию. Кроме этого, на базе образовательных учреждений работают 452 отделения дополнительного образования, 421 школьный спортивный клуб. в них занимаются около 460 тыс. детей и подростков.

Кружки и секции в городе работали в дистанционном формате из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией с ноября.