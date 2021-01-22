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В Пензенской области создадут Ассоциацию школьных музеев

В Пензенской области появится Ассоциация школьных музеев, которая объединит 207 объектов, в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан» нацпроекта «Образование». Об этом сообщили в областном правительстве.

Ассоциация будет способствовать развитию сетевого взаимодействия школьных музеев и музеев колледжей региона, обмену информацией и опытом работы. Новое объединение будет располагаться в Доме молодежи.

В числе направлений деятельности: создание единого образовательного пространства, организация посещения музеев, проведение тематических мероприятий для детей и педагогов.

Мария Шахрай


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